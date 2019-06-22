Боевики усилили надзор в «Эр-Рукбане», борясь с утечками об издевательствах США

Лидеры бандформирований, которые контролируют печально известный лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», обеспокоены недовольством международной общественности в связи с деятельностью проамериканской администрации лагеря, которая привела к катастрофическому положению беженцев, пишет ФАН.

Дабы прекратить утечку данных о страшных условиях, в которых вынуждены проживать беженцы в лагере, а также о преступлениях, совершаемых там исламистами, радикалы решили ужесточить пропускной режим. Поручили это полевому командиру формирования «Куват Шахид Ахмад Абдо» по имени Абу Ассы. Члены его банды, известные своей жестокостью к местным жителям, не раз обвинялись в расправах над пытавшимися добиться справедливости по отношению к беженцами, а также в похищениях вынужденных переселенцев.

Доведенные до крайности беженцы пытаются покинуть территорию лагеря, начали совершать побеги. В первом случае беглецов поймали и вернули в «Эр-Рукбан», а во втором при задержании один автомобиль бандиты расстреляли из пулемета. Двое беженцев были ранены.

Условия проживания в лагере не соответствуют даже каким-то базовым санитарным нормам. Люди вынуждены жить в лачугах без воды и электричества. Мусор из лагеря никто не вывозит, потому с каждым днем возрастает угроза массового заражения инфекционными заболеваниями. Гумпомощь практически полностью попадает в руки боевиков, беженцы ее попросту не видят.

Согласно информации ООН, порядка 95% жителей лагеря хотят его покинуть, так как являются заложниками вооруженных группировок. Однако в конечном счете вся полнота ответственности за создавшийся гуманитарный кризис и беззаконие здесь лежит на США, которые, оккупировав данный район, используют гуманитарные проблемы беженцев, чтобы обосновать свое военное присутствие в регионе.

Но тот факт, что на проблему «Эр-Рукбана» начинает обращает внимание мировое сообщество является положительной динамикой. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что здесь важную роль исполнили ряд российских СМИ и экспертов, в том числе ФАН, которые всегда честно писали о происходящем на территории сирийского лагеря.

«Мы рассказывали о том, что там на самом деле творится, все последнее время. И наконец теперь, когда из лагеря выходит все больше беженцев, эти сведения начали подтверждаться. Между тем многие мировые издания, прежде всего — западные, наоборот молчали. И это понятно: ведь осуждать антигуманные действия террористов в зоне Ат-Танфа равносильно тому, что осуждать самих американских военных, при попустительстве которых все это происходит, а от США в той или иной степени зависят очень многие СМИ. Поэтому они были вынуждены закрывать глаза на ужасы «Эр-Рукбана», но скоро молчать об этом станет уже невозможно», — добавил собеседник агентства.

Эксперт уверен, что нужно продолжать расследования и собирать факты о том, что там происходит. Ведь эти данные в итоге должны стать обширной доказательной базой, которая подтвердит многочисленные преступления Соединенных Штатов против человечности в САР. По мнению политолога, жители «Эр-Рукбана» действительно побывали в аду.