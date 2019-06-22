Сотрудник оборонной сферы Ирана казнили за шпионаж в пользу США

Судебная организация Вооруженных сил Ирана сообщает о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного в отношении сотрудника оборонной сферы страны, которого уличили в шпионаже в пользу американского Центрального разведуправления.

«Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, был приведен в исполнение», - говорится в сообщении организации.

Там же уточняется, что речь идет о человеке по имени Джалял Хаджи Завар, который вел свою шпионскую деятельность с 2010 по 2011 год, после чего был отстранен от службы. После того, как мужчина был изобличен в шпионаже в пользу американской стороны, в ходе расследования, в его квартире были обнаружены доказательства его деятельности, в том числе шпионское оборудование.