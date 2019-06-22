Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

 Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения
Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

 Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции
США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

 Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо
Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

 Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения
Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

 Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции
США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

 Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо
17:23   22 Июня 2019
Весь мир

Сотрудник оборонной сферы Ирана казнили за шпионаж в пользу США

Сотрудник оборонной сферы Ирана казнили за шпионаж в пользу США

Судебная организация Вооруженных сил Ирана сообщает о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного в отношении сотрудника оборонной сферы страны, которого уличили в шпионаже в пользу американского Центрального разведуправления.

«Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, был приведен в исполнение», - говорится в сообщении организации.

Там же уточняется, что речь идет о человеке по имени Джалял Хаджи Завар, который вел свою шпионскую деятельность с 2010 по 2011 год, после чего был отстранен от службы. После того, как мужчина был изобличен в шпионаже в пользу американской стороны, в ходе расследования, в его квартире были обнаружены доказательства его деятельности, в том числе шпионское оборудование.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #казнь #цру #шпионаж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...