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17:03   22 Июня 2019
Россия

Алибасов записал видеообращение

Алибасов записал видеообращение

Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое видеообращение к поклонникам с тех пор, как его выписали из больницы. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Напомним, Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник стало известно, что продюсера выписали. В видеообращении Алибасов назвал дурацкими слухами сообщения о том, что он в настоящее время голодает.

«Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что в основном его рацион состоит из детского питания.

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Автор: Алла Ларионова
#отравление #видеообращение #алибасов

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