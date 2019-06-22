Фронтмен System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян вступился за сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Он высказался в Facebook 22 июня.

Музыкант отметил, что дело обвиняемых очень запутанно. К тому же оно имеет нескольких жертв, кроме убитого. Фронтмен призвал судебные органы быть более снисходительными по отношению к обвиняемым.

«Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из мести», — написал Танкян.

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. Его тело, которое обнаружили в подъезде, имело множество колото-резанных ранений в области шеи и груди. Следствие считает, что убийцами были трое дочерей, а на преступление они пошли из-за личной неприязни.

Сестры утверждают, что отец, принявший наркотики, напал на них с ножом, а они вынуждены были защищаться. К тому же, по их словам, Михаил постоянно издевался над ними. Девушки признали вину и раскаялись в содеянном.

В сентябре прошлого года Басманный суд решил отпустить обвиняемых из СИЗО, в котором они находились в течение двух месяцев. Им запрещено совершать определенные вещи, в частности пользоваться телефоном и интернетом, покидать в ночное время место проживания и общаться с участниками уголовного делопроизводства, за исключением ряда лиц. Стоит отметить, что подобная мера появилась в Уголовно-процессуальном кодексе недавно.