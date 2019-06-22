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17:05   22 Июня 2019
Россия

Полиция по заявлению Беглова проверит сообщения о подделке подписей

Полиция по заявлению Беглова проверит сообщения о подделке подписей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в полицию с просьбой провести проверку фактов возможного нарушения избирательного законодательства, озвученных в распространенном в интернете видеоролике.

Об этом в субботу сообщает информагентство «Невские Новости», напоминая, что ранее в сети получил распространение ролик, демонстрирующий как сотрудники бюджетных организаций в одном из районов Петербурга, якобы подделывали подписи в поддержку кандидата в губернаторы города Александр Беглова.

По словам врио губернатора, его избирательный штаб не имеет к запечатленным на видео действиям никакого отношения.

По факту появления и распространения данного видеоролика в настоящее время проводится проверка. В Главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что говорить о каких-то выводах пока преждевременно. Прежде чем принимать дальнейшие процессуальные решения, необходимо выяснить все детали инцидента.

Напомним: выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября текущего года - в Единый день голосования.

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Автор: Александр Люблинский
#выборы #петербург #проверка #подписи #беглов

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