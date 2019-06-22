Семь человек погибли при обрушении здания в Камбодже

Семь человек погибли в субботу утром при обрушении строящегося семиэтажного здания в Камбодже, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Инцидент произошел в прибрежном городе Сиануквиль, к западу от столицы Пномпеня.

По предварительным данным ранения получили 22 человека, еще десятки сейчас находятся под завалом. По словам официального представителя местной провинции Преа Сианук, более 30 все еще числятся пропавшими без вести. Сейчас спасатели опасаются сдвигать руины, чтобы не навредить тем, кто остается под завалами.