Беглов рассказал о даче Ахматовой, блокадниках и Викторе Цое

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 22 июня опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» итоги работы за минувшую неделю.

Первым делом он напомнил, что в субботу россияне отмечают День памяти и скорби, ведь 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Беглов поделился, что 22 члена его семьи не вернулись с фронта.

«Сложно что-то говорить», — прокомментировал градоначальник.

Он посетил Пискаревское кладбище, где возложил цветы, а также проинспектировал благоустройство шести тысяч индивидуальных захоронений. Первый участок готов на 80 процентов, ожидается, что работы закончатся осенью.

К тому же, теперь все ленинградцы, которые прожили в блокадном городе хотя бы один день, будут получать социальную поддержку.

«Мы не должны делить, сколько времени кто прожил в блокаде. Страшным был даже один день», — отметил Беглов.

Также петербургский глава рассказал об опросе «Родной район», который стартовал в апреле. За три месяца собрали порядка 400 тысяч анкет, они отравятся к районным главам.

«Программы развития районов будут строиться на мнении жителей и будут ПУБЛИЧНЫМИ. Это моя принципиальная позиция», — указано в сообщении.

Состоялась проверка ремонта Новогородской улицы и расширения проспекта Ветеранов. В 2019 году подобные инспекции сопровождаются лабораторными исследованиями качества покрытия. Ремонт проходит в соответствии с графиком, а строительство магистрали должно быть окончено к 20 декабря.

С момента регистрации Беглова во «Вконтакте» прошло три месяца, за это время поступило около 20 тысяч обращений, большую часть из которых уже проработали.

«Это важная тема, по ней более подробно подготовим результаты и статистику», — подчеркнул глава города.

Неделю назад градоначальник рассказывал, что дачу поэтессы Анны Ахматовой, которую она сама назвала «будкой», хотят выставить на торги. Правительство тогда направило в Росимущество предложение передать ее в городскую собственность. Сейчас же Беглов сообщил, что «будку» Ахматовой не станут продавать на аукционе — она переходит к городу.

В завершении врио губернатора вспомнил о музыканте, лидере группы «Кино» Викторе Цое, которому вчера могло бы исполниться 57 лет. В частности, он отметил его песню «Перемен», которая «стала символом поколения».