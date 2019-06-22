Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны призвал власти страны сделать все, чтобы военные действия не стали «привычным явлением жизни» для следующих поколений граждан. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте украинского президента в субботу, 22 июня.

«Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины», — отметил он.

По словам Зеленского, украинцы должны помнить те страшные годы и подвиг защитников страны. Политик подчеркнул, что война несет только кровь, горе и страдания.