Трамп устраивает политический цирк в Твиттере, уверен психолог

Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, назвал «политическим цирком» новое видео, опубликованное в твиттере американского президента. Ученый не исключил, что таким образом Дональд Трамп создает эффект «самосбывающегося пророчества», который заключается в том, что если человек твердо убежден в верности какого-либо видения, то своими действиями он способствует его претворению в жизнь.

Дональд Трамп закрепил в твиттере видео, в котором он собирается сохранить президентский пост навечно. В ролике фигурирует обложка журнала The Time, украшенная заголовками о его победе в 2024, 2040, 2112 и даже 80000 году. В конце видео появляется надпись «Trump 4eva», что в переводе означает «Трамп навсегда».

«Это видео говорит о том, что в мире сейчас существует явление смеховой культуры: цирка или балагана на политическом уровне. Когда те или иные политики говорят о себе в будущем, они создают эффект «самосбывающегося пророчества». Этому видению Трампа я серьезного значения придавать не могу», — полагает Асмолов.

В беседе с «Политикой Сегодня» ученый отметил, что подобные способы подачи информации характерны политической карнавальной культуре. И когда люди воспринимают ее всерьез, то сами начинают выглядеть смешными.

«К любому самовлюбленному человеку, который эгоцентрично принимает решения, возникают вопросы, когда он стоит у руля власти», — считает психолог.

Асмолов выразил сожаление, что политиков не проверяют на предмет психологического здоровья. Диагностика необходима, чтобы избежать крупного ряда проблем.