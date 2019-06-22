Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению в Тбилиси

Хулиганы в Тбилиси напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».

Как сообщает в субботу РИА Новости, съемочная группа записывала на улицах грузинской столицы интервью с владелицей турагентства, когда на корреспондента и оператора напали неизвестные и попытались их избить.

Журналисты вместе с мужем хозяйки турфирмы сумели дать отпор нападавшим, после чего хулиганы скрылись с места происшествия. По предварительным данным члены российской съемочной группы не пострадали.

«Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали», - сообщает портал Вести.ru, отмечая, что нападению подвергся корреспондент Станислав Бернвальд.

Массовые протесты охватили Тбилиси 20 июня. Поводом для них послужило присутствие российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблее православия (МАП), в ходе которой принимающая грузинская сторона усадила председательствующего на заседании депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресло спикера. Оппозиционные депутаты возмутились и покинули заседание, после чего в парламент Грузии ворвались радикалы. Тем же вечером у стен парламента в Тбилиси собрался многочисленный митинг, к которому с требованием отставки правительства присоединились и представители оппозиции.

Спецназ для разгона протестующих применил слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, однако не следующий день протесты продолжились, став еще более массовыми. По сообщению Минздрава Грузии, пострадали не менее 240 человек, в то том числе десятки сотрудников полиции и журналистов, освещавших происходящее. Полиция Тбилиси сообщает, что задержаны более 300 человек.

Вечером пятницы 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиаперевозчикам совершать рейсы в Грузию, начиная с 8 июля. При этом туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в эту страну и обеспечить организованное возвращение российских туристов из Грузии на родину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эта мера была принята с целью обеспечит т безопасность российских граждан в условиях нагнетания антироссийских протестов в Грузии. Как только обстановка в этой стране нормализуется, добавил он, пролеты и продажа туров возобновятся.