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Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

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 Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения
Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

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 Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

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 Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо
15:38   22 Июня 2019
Россия

Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Афрэксимбанк, Трансмашхолдинг (ТМХ) и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили меморандум о сотрудничестве в сфере экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли. Об этом сообщает в субботу, 22 июня ТАСС. Теперь эти компании будут сотрудничать в железнодорожной сфере на африканском континенте.

Накануне в Москве в ходе экономической конференции «Россия — Африка», приуроченной к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходящей при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, прошла панельная сессия, которая была посвящена инвестиционному сотрудничеству между РФ и Африкой. Модератором встречи в российской столицы стал гендиректор ACT Afrique Group Ибрагима Шейх Дионг.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сотрудничество #африка

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