Афрэксимбанк, ТМХ и РЭЦ заключили меморандум о сотрудничестве

Афрэксимбанк, Трансмашхолдинг (ТМХ) и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили меморандум о сотрудничестве в сфере экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли. Об этом сообщает в субботу, 22 июня ТАСС. Теперь эти компании будут сотрудничать в железнодорожной сфере на африканском континенте.

Накануне в Москве в ходе экономической конференции «Россия — Африка», приуроченной к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходящей при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, прошла панельная сессия, которая была посвящена инвестиционному сотрудничеству между РФ и Африкой. Модератором встречи в российской столицы стал гендиректор ACT Afrique Group Ибрагима Шейх Дионг.