Африка получит российскую железнодорожную технику

Торговый дом «Синара — Транспортные машины» планирует поставлять африканским странам тепловозы и технику для железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе группы «Синара».

Соглашение об этом заключили с Африканским экспортно-импортным банком, сокращенно Афрэксимбанк, который объединяет 51 государство континента. Подписание документа произошло накануне на открытой экономической конференции «Россия — Африка».

«В соответствии с соглашением стороны договорились о совместной проработке проектов поставки в Африку маневровых тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и текущего ремонта железнодорожного пути, а также подтвердили намерения по развитию сервисных услуг для поставляемой продукции», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на африканской территории проходят пилотные проекты, в рамках которых «Синара — Транспортные машины» может быть поставщиком техники для ж/д-путей. Афрэксимбанк, со своей стороны, подтвердил готовность на выдачу кредитов потенциальным покупателям.

Отмечается, что сотрудничеству компаний также содействует Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Основными задачами Африканского экспортно-импортного банка стали развитие и активизация торговли между странами Африки, а также с другими государствами. В 2017 году наднациональный финансовый институт вошел в состав акционеров Банка РФ.