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Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

 Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения
Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

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 Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

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 Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо
14:56   22 Июня 2019
Россия

Жара спровоцировала бесплатную раздачу воды в Москве

Жара спровоцировала бесплатную раздачу воды в Москве

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что из-за сильной жары на станциях подземки и Московского центрального кольца можно получить бесплатную воду. Об этом написали в Twitter 22 июня.

Акция проходит на станциях метро «Волгоградский проспект», «Выхино», «Измайловская», «Кузьминки», «Кунцевская», «Рязанский проспект», «Текстильщики» и на «Технопарке». Также москвичи и гости города могут утолить жажду на остановках МЦК «Балтийская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Зорге», «Окружная», «Панфиловская» и «Стрешнево».

Ранее «Политика сегодня» рассказывала о погоде в столице на субботу. Столбик термометра может подняться до 32 градусов по Цельсию, а небо обещало быть безоблачным. Однако ситуацию должны были спасти кратковременные дожди и локальные грозы в северной и западной частях города.

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Автор: Анна Манц
#москва #метро #жара #вода #мцк

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