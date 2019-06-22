Жара спровоцировала бесплатную раздачу воды в Москве

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что из-за сильной жары на станциях подземки и Московского центрального кольца можно получить бесплатную воду. Об этом написали в Twitter 22 июня.

Акция проходит на станциях метро «Волгоградский проспект», «Выхино», «Измайловская», «Кузьминки», «Кунцевская», «Рязанский проспект», «Текстильщики» и на «Технопарке». Также москвичи и гости города могут утолить жажду на остановках МЦК «Балтийская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Зорге», «Окружная», «Панфиловская» и «Стрешнево».

Сегодня в жару раздаём воду на станциях #мосметро и #МЦК. Метро: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Выхино» (7), «Измайловская» и «Кунцевская» (3), а также на «Технопарке» (2). — Мосметро (@MoscowMetro) 22 июня 2019 г.

Ранее «Политика сегодня» рассказывала о погоде в столице на субботу. Столбик термометра может подняться до 32 градусов по Цельсию, а небо обещало быть безоблачным. Однако ситуацию должны были спасти кратковременные дожди и локальные грозы в северной и западной частях города.