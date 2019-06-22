«Весна» попытается украсть праздник у юных петербуржцев

Желание движения «Весна» повести акцию в поддержку давно отпущенного на свободу и полностью оправданного журналиста «медузы» Ивана Голунова является всего лишь провокацией и преследует одну цель – всеми силами раскачивать ситуацию.

Такое мнение в субботу в беседе с изданием NationNews высказал депутат Петербургского Заксобрания Андрей Анохин, комментируя сообщения, размещенные в аккаунтах «Весны» в Telegram-канале и социальных сетях.

В сообщениях, в частности, говорится, что митинг в поддержку Голунова состоится именно вечером 23 июня, причем не в Удельном парке – месте согласованном властями города, а в центре Петербурга. То есть именно там, где запланированы праздничные мероприятия и будет множество выпускников.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к общественным организациям и политическим партиям с призывом перенести запланированные публичные мероприятия, чтобы они не пересекались с праздником, но активисты «Весны» восприняли это обращение как призыв к действию, тем более, что принты на футболках уже напечатаны и деньги за провокацию получены – пришло время отрабатывать.

«Работа оппозиции в Петербурге сводится лишь к тому, чтобы на какие-то социально-значимые события давать свою негативную реакцию. Их абсолютно не волнует то, что петербуржцы в этот день хотят отпраздновать «Алые паруса», что вопрос с журналистом Голуновом исчерпан, и что на это повлияла не их политическая сила», - заявил Анохин.

По его словам, оппозиция пытается ищет любую возможность для раскола общества и накала общественно-политической обстановки. В то время, когда весь город вместе с выпускниками будет праздновать «Алые паруса», оппозиция приложит все силы, чтобы спровоцировать правонарушения, на которые полиция просто обязана будет ответить задержаниями зачинщиков. В результате западные СМИ получат отличную картинку, а активистам будет, что предъявить зарубежным кураторам для отчета.

«Конечно же, они попытаются во время своей акции спровоцировать правонарушения и задержания полицией, а потом трубить об этом. Все это уже давно понятно, они действуют по трафаретной схеме», - добавил депутат.

Также он отметил, что большинство петербуржцев и россиян уже давно поняли, что оппозиция не имеет никакой конструктивной повестки и занимается исключительно раскачиванием ситуации.

Напомним: ранее движение «Весна» попало в скандальную историю из-за незаконных пристрастий одного из активистов Владимира Казаченко, который сначала был задержан по подозрению в распространении наркотиков, а затем заподозрен в вовлечении в оргию 14-летней школьницы.