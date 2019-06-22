РКН требует от eBay удаления 32 объявлений о продаже госнаград

Торговая интернет-площадка eBay должна полностью ограничить доступ к страницам о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также прочих государственных наград и знаков отличия. Об этом сообщили в Роскомнадзоре 22 июня.

«На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений в отношении 32 страниц сайта», — уточнили в сообщении.

Согласно данным, руководство eBay уже удалило 11 интернет-страниц, причем в указанный срок. Ожидается блокировка еще 21 объявления.

Продажа иди приобретение официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР нарушает российское законодательство, напомнили в РКН. За нарушение предусматривается уголовная ответственность. Также, согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нельзя распространять данные, за которые предусмотрено уголовное или административное наказание.