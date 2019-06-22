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15:37   22 Июня 2019
Россия

Петиция о запрете фотобизнеса с животными не решит проблему курортных городов

Петиция о запрете фотобизнеса с животными не решит проблему курортных городов

МВД должно активнее применять нормы закона «Об ответственном обращении с животными», а также закон о ведении незаконной предпринимательской деятельности для борьбы с использованием экзотических животных в фотобизнесе. Так считает председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат отреагировал на петицию сочинских активистов за запрет платного фотографирования с экзотическими животными на пляжах Краснодарского края.

«Фото с животными — позор курортного города», — заявляют инициаторы петиции.

За несколько дней активистам удалось собрать более трех тысяч подписей. Обращение адресовали мэру Сочи, губернатору Краснодарского края и Госдуме РФ. В документе указано, что закон «Об ответственном обращении с животными» никак не регулирует фотобизнес.

Петиция о запрете фотобизнеса с животными не решит проблему курортных городов

Комментируя новость «Политике Сегодня», депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов отметил, что основные положения уже содержатся в законе.

«Я не против сбора подписей, но в законе все написано. Единственное, что мы требуем дополнительно от правительства — это перечень запрещенных к содержанию животных. Потому что, те кто занимается этим, где-то содержат «экзотику». Проблема в другом: рядом с фотографом, который зарабатывает на этих несчастных животных, стоит полицейский», — говорит Бурматов.

Если бы закона «Об ответственном обращении с животными» не было, то бизнес таких фотографов можно легко закрыть по другой статье, так как это незаконная предпринимательская деятельность, считает депутат.

Петиция о запрете фотобизнеса с животными не решит проблему курортных городов

«А сейчас получается, что никто не может этого сделать, поскольку у полицейского могут быть свои интересы. Собирать подписи — это благое дело, но МВД должно активнее применять нормы действующего закона "Об ответственном обращении с животными", а также закон о ведении незаконной предпринимательской деятельности, чего не происходит», — сетует депутат.

Такой фотобизнес нередко криминален, животные не имеют справок, а их хозяева, не стесняясь туристов, жестоко обращаются с реквизитом.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сочи #бизнес #общество #права животных #петиции

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