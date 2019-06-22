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14:31   22 Июня 2019
Россия

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22 июня прошло в Москве при участии президента России Владимира Путина, который возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, отдав дань памяти защитникам Отечества, погибшим в ходе Великой отечественной войны.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что помимо главы государства участие в траурном мероприятии приняли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также ряд представителей правительства, парламентариев и представителей ветеранских организаций.

Также президент России возложил 22 июня цветы к обелискам Городов-героев в Александровском саду.

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ранее в субботу 22 июня торжественно-траурная церемония прошла в Санкт-Петербурге, где цветы к Мемориалу на Пискаревском кладбище возложили временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров и другие почетные гости мероприятия.

Также Минобороны РФ сообщило, что в преддверии 78-й годовщины начала ВОВ на сайте ведомства в специально созданном разделе были опубликованы рассекреченные документы о героической обороне Брестской крепости.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #беглов #цветы #венок #22июня

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