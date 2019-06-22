Корреспондент уголовника Ходорковского прикрыла завалившую интервью Соболь

Юристу так называемого ФБК Любови Соболь уже не впервой падать лицом в грязь. Последний случай произошел недавно — 19 июня после ее встречи с избирателями в «Центре сбора подписей».

Журналист «Царьграда» Андрей Афанасьев смог загнать «кандидатку» в угол самым простым, но очень неудобным для нее вопросом о финансировании избирательной кампании. Напомним, что юрист избирается в Мосгордуму от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы столицы. Претендент в политики растерялась и просто попыталась сбежать.

Но ей в помощь появилась девушка, которая указала, что она — журналистка сетевого издания Sota.Vision. Защитница моментально перевела беседу в нужное русло, спросив лишь о «назойливости» корреспондента «Царьграда». Соболь начала подыгрывать и разразилась триадой о провокаторах, после чего все же ушла.

Здесь важно немного рассказать о Sota.Vision, ведь его сотрудница не просто так помогает Соболь. Издание связано с «МБХ-Медиа», которая является структурой беглого олигарха Михаила Ходорковского. Последняя работает с региональными оппозиционными СМИ и делает «правильное» сопровождение протестов в России. К тому же, Ходорковский поддерживает фонд блогера Алексея Навального через семью Соболь, а точнее ее супруга Сергея Мохова.

Sota.Vision работает с меньшим масштабом, нежели «МБХ-Медиа», однако в том же направлении. Сотрудники не стесняются открыто поддерживать ФБК, ведут репортажи с либеральных митингов, часто пользуются материалами медиаресурса Ходорковского, а также с нежностью относятся к признанной в РФ нежелательной «Открытой России».

Отдельно стоит отметить полюбовную связь главного редактора «Соты» Олега Еланчика с покойным либералом Борисом Немцовым, который также хорошо общался с Ходорковским. Главред — член национал-либерального движения «Новая оппозиция», активист Альянса ЛГБТ и гетеросексуалов за равноправие и «Рыцарь Немцова моста». Члены последнего круглые сутки дежурят на месте убийства Немцова.

Корреспондент Sota.Vision Денис Стяжкин пользуется популярностью у «МБХ». Недавно он поучаствовал в «Форуме свободной России», с которого у него есть фото с лидером «Либертарианской партии» Михаилом Световым и его предположительным любовником Гудом. Партия, кстати, союзничает с Навальным, «Открытой Россией» и «Демократическим выбором».

Не менее интересен еще один журналист «Соты» — Петр Худокормов, который будучи школьником бывал на протестах и распространял видео с них. Для либеральных СМИ он стал отличным воплощением «образа жертвы». Сотрудница Вера Олейникова также стала звездой сетевого издания, ведь она активно участвует во всех мероприятиях «Открытой России». В феврале, например, она вела репортаж с «Прямой линии с Ходорковским» в офисе «Открытой России».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Соболь не может быть кандидатом. Она не способна вести предметный диалог и адекватно общаться. «Кандидатка» не созрела для своих, вернее сказать фондовских, целей. Для политика это недопустимо, ведь он должен держать лицо и уметь отвечать на неудобные вопросы.

В этом, кстати, и кроется причина вечных «неудобных ситуаций». Люди не раз наблюдали ее неадекватность, а случай с корреспондентом «Царьграда» в очередной раз явил миру настоящее лицо «кандидатки».

ФБК не может обучить своего же юриста манерам. Они пытаются прикрыть все промахи Соболь, но сил явно не хватает. Отказаться от выдвижения они уже не смогут, ведь вложено очень много ресурсов, да и ставки уже сделаны. Остается работать с тем, что есть, и звать на помощь Ходорковского. Теперь на защиту Соболь встали сотрудники «Соты», что, на самом деле, сильно не спасает ситуацию.