Оппозиция заранее ищет оправдания своему провалу на выборах

Российская оппозиция провалила сбор подписей еще до начала избирательной компании и, чтобы хоть как-то оправдаться перед западными кураторами за впустую потраченные деньги, в очередной раз пытается свалить все на «фальшивых сборщиков подписей».

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил известный блогер, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян.

В частности, он обратил внимание на то, что о «лжеволонтерах», якобы вредящих их избирательной компании, традиционно сообщают одни и те же персонажи: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Кирилл Гончаров, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Именно эти имена на днях в эфире телеканала «Дождь» назвал журналист Михаил Фишман, рассказывая об оппозиционных политиках, пожаловавшихся на фальшивых сборщиков подписей.

По мнению Гаспаряна, оппозиция перед выборами в Московскую городскую думу воспользовалась старой стратегией:

«Я наблюдаю за этим балаганом уже даже не первый десяток лет. Всегда одна и та же схема – до выборов начинаются вопли, что мы всех порвем, что мы всем покажем, у кого подлинная народная поддержка. Но как только начинается сбор подписей, начинается этот балаган – ой, это какие-то подставные люди собирают подписи. Ой, к нам недостаточно много народу приходит, это козни властей и так далее…», - напомнил он.

При этом Гаспарян предположил, что, возможно дело вовсе не в «кознях властей», а в том, что таков реальный рейтинг оппозиции, и люди, которые раз за разом пытаются объяснить несуществующими нарушениями провал своей избирательной компании, на самом деле просто сборище неудачников.

По его словам, этим гражданам необходимо как-то оправдываться перед западными спонсорами, за огромные финансовые траты на работу с электоратом, которая почему-то не принесла оппозиции поддержки населения.

«Кураторы дают деньги, руководствуясь отчетами всех этих удивительных людей. Они же в отчетах пишут, что у них всенародная поддержка (...) и последнее, что надо сделать – выиграть выборы в МГД. А для этого нужны деньги, - объяснил Гаспарян, добавив: - Деньги даются, а дальше начинаются технические сложности. Но отчитываться как-то за потраченные деньги надо, поэтому проще рассказать о том, что ты жертва гонений, произвола, жертва еще чего-то».

При этом он отметил, что, создавая весь этот информационный шум, оппозиция не брезгует самостоятельно заниматься подделкой подписей. Писатель обратил внимание, что нигде в Москве ни разу не видел, чтобы кто-то действительно собирал подписи в поддержку оппозиционеров.