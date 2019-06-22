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13:47   22 Июня 2019
Россия

Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах

Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах

Российская оппозиция провалила сбор подписей еще до начала избирательной компании и, чтобы хоть как-то оправдаться перед западными кураторами за впустую потраченные деньги, в очередной раз пытается свалить все на «фальшивых сборщиков подписей».

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил известный блогер, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян.

В частности, он обратил внимание на то, что о «лжеволонтерах», якобы вредящих их избирательной компании, традиционно сообщают одни и те же персонажи: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Кирилл Гончаров, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Именно эти имена на днях в эфире телеканала «Дождь» назвал журналист Михаил Фишман, рассказывая об оппозиционных политиках, пожаловавшихся на фальшивых сборщиков подписей.

Оппозиция заранее ищет оправдания своему провалу на выборах

По мнению Гаспаряна, оппозиция перед выборами в Московскую городскую думу воспользовалась старой стратегией:

«Я наблюдаю за этим балаганом уже даже не первый десяток лет. Всегда одна и та же схема – до выборов начинаются вопли, что мы всех порвем, что мы всем покажем, у кого подлинная народная поддержка. Но как только начинается сбор подписей, начинается этот балаган – ой, это какие-то подставные люди собирают подписи. Ой, к нам недостаточно много народу приходит, это козни властей и так далее…», - напомнил он.

При этом Гаспарян предположил, что, возможно дело вовсе не в «кознях властей», а в том, что таков реальный рейтинг оппозиции, и люди, которые раз за разом пытаются объяснить несуществующими нарушениями провал своей избирательной компании, на самом деле просто сборище неудачников.

Оппозиция заранее ищет оправдания своему провалу на выборах

По его словам, этим гражданам необходимо как-то оправдываться перед западными спонсорами, за огромные финансовые траты на работу с электоратом, которая почему-то не принесла оппозиции поддержки населения.

«Кураторы дают деньги, руководствуясь отчетами всех этих удивительных людей. Они же в отчетах пишут, что у них всенародная поддержка (...) и последнее, что надо сделать – выиграть выборы в МГД. А для этого нужны деньги, - объяснил Гаспарян, добавив: - Деньги даются, а дальше начинаются технические сложности. Но отчитываться как-то за потраченные деньги надо, поэтому проще рассказать о том, что ты жертва гонений, произвола, жертва еще чего-то».

При этом он отметил, что, создавая весь этот информационный шум, оппозиция не брезгует самостоятельно заниматься подделкой подписей. Писатель обратил внимание, что нигде в Москве ни разу не видел, чтобы кто-то действительно собирал подписи в поддержку оппозиционеров.

Оппозиция заранее ищет оправдания своему провалу на выборах

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Автор: Александр Люблинский
#оппозиция #жалобы #гаспарян #сборподписей #лжеволонтеры

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