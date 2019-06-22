Путин призвал глав регионов быть ближе к населению

Российский президент Владимир Путин уверен, что для эффективной работы губернаторам стоит быть ближе к россиянам. Он дал интервью телеканалу «Россия 1» 22 июня.

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям», — сказал он.

Губернии в России масштабные не только по территории, но и по численности населения. Однако это не должно мешать получению обратной реакции на работу и ее результаты.

20 июля состоялась Прямая линия с президентом. Стоит отметить, что в эфире не было ни одного прямого включения с врио глав регионов, в которых в сентябре текущего года пройдут губернаторские выборы. Более того, Путин не произносил фамилии кандидатов на посты губернаторов.

Прямая линия с Путиным прошла в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслировали из московского Гостиного двора.

Первый выпуск программы вышел в 2001 первом году и продлился порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.