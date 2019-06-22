Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным британским премьером

Москва будет работать с любым новым премьер-министром Великобритании, который будет избран Консервативной партией. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит телеканал «Россия 1».

В частности, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он кого-либо из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, глава государства ответил, что у него нет фаворитов в этой гонке:

«Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком», - подчеркнул Путин.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что число кандидатов на должность британского премьера, на которую изначально претендовали десять политиков, сократилось до трех человек – это бывший глава МИД страны и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув.