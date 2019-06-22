Путин заявил, что Россия не спустит флаг над Курилами
Российский президент Владимир Путин заявил, что флаг России над Курилами не будет спущен, какие бы территориальные претензии не предъявляла Япония. Он дал интервью телеканалу «Россия 1» 22 июня.
«Таких планов у нас нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее глава страны поделился, что ожидает встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ, чтобы продолжить диалог на данную тему, в частности по мирному договору.
В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.
Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.
После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.