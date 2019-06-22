Русские туристы покидают Грузию, а больше туда никто и не ездит

Грузинский политический кризис начинает бить по ее и так некрепкой экономике. Руководство России правильно «оценило» официальные заявления президента страны Саломе Зурабишвили, назвавшей Москву «врагом и оккупантом», чья «пятая колонна» якобы стоит за протестами 20 июня. С 8 июля по решению Владимира Путина все «российские оккупанты» должны организованно покинуть территорию Грузии, а на будущее, чтобы избежать очередных провокаций, гражданам России и ее туроператорам рекомендовано не посещать эту «гостеприимную» страну и не организовывать в нее туры.

Все, как на Украине

Сегодня любая власть в Грузии априори антироссийская. При этом во время каждой избирательной кампании все грузинские «патриоты» обвиняют друг друга в том, что те работают на Москву. Чтобы не сделали оппоненты, всегда они обвиняются в работе на Кремль и этой душевной болезнью болеют в Грузии уже практически все политики на протяжении последних 10 лет. А потому, нет ничего удивительного в словах Саломе Зурабишвили, которая традиционно быстро нашла в России главного «заказчика» протестов.

И это несмотря на то, что руководили ими злейшие враги Москвы, не раз доказавшие это делами. Примечательно, что и политические оппоненты власти, то есть организаторы протестов по традиции также обвинили власть в том, что та потакает России и делает все, чтобы она «вернулась в Грузию».

И весь этот сумасшедший дом очень напоминает Украину. Символично, что штурм грузинского парламента происходил в том числе и под ее сине-желтым флагом. Невольно задашься вопросом: а почему руководство России не поступило так раньше, а начало действовать только тогда, когда игнорировать происходящее стало уже невозможно. Ведь та же самая Саломе Зурабишвили говорит о» российских оккупантах» с самых первых дней нахождения у власти (конец 2018-го). Курс страны на НАТО является неизменным, а все российское в стране подвергается гонениям. И это все происходило на фоне начала настоящего паломничества российских туристов в Грузию, что стало для страны уже одним из главнейших источников роста экономики.

Русский туризм в Грузии

В 2018 году доходы Грузии от туристов составили примерно 7% грузинского ВВП (3 миллиардов долларов). И этот сектор экономики является самым бурно-развивающимся на протяжении последних лет (+13% в 2018 году). А главный туристический поток сюда сегодня идет именно из России (+24% в 2018 году). В прошлом году из России в Грузию приехало более 1,4 миллиона туристов, что составило 23,8% из их общего числа. Но эта цифра, на самом деле «обманчива» и не показывает всей степени зависимости Грузии от российского туриста.

Дело в том, что процент берется от всего числа иностранцев, пересекших грузинскую границу, многие из которых туристами не являются. В Грузии даже ведется отдельный подсчет так называемых транзитных «туристов» (водителей грузовиков, везущих товары в России и из нее). Эти люди находятся в стране менее суток, и они составляют примерно 30% всего «туристического потока».

Причем, россиян в этой группе практически нет, зато много армян и граждан Турции, которых «въехало» в Грузию в 2018 году 1,268 и 1,098 млн. соответственно. А еще есть приграничный круговорот родственников, куда попадают оставшиеся граждане двух вышеназванных стран, а также подавляющее число азербайджанских туристов (1,424 миллиона), которых «грузинскими прелестями климата» конечно не удивишь. И они, конечно не оставляют в стране те 3 миллиарда долларов, о которых идет речь. А дальше уже с огромным отрывом идет Иран (291 тысяча человек), Украина (177 тысяч человек) и Израиль 156 (тысяч человек). Доли остальных стран исчезающе малы, а потому можно смело утверждать, что именно Россия на сегодня является определяющей страной, поддерживающей на плаву грузинский туристический кластер. И не случайно именно по нему решило ударить российское руководство в качестве ответной меры. Точно также оно поступало ранее в Египте и Турции, и это дало положительный отрезвляющий местные элиты эффект. Поглядим, поможет ли этот шаг излечиться грузинским элитам от их «запредельной горячности».Мнение автора может не совпадать с позицией редакции