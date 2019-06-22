Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля 2019 года российские авиакомпании временно прекратят перевозки в Грузию.

По данным Федерального агентства по туризму, сегодня в стране находится порядка 1500 туристов. Возвращать россиян будут планово, согласно выданным билетам до 8 июля.Точной информации о количестве самостоятельных туристов пока у ведомства нет.

В беседе с «Политикой Сегодня» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, какими потерями обернется запрет на турсообщение для Грузии и России. Потери туристического бизнеса России в этом случае он оценил как незначительные.

«Безусловно, произойдет переориентация туристов, потому что, как показывается практика, если турист решил поехать на отдых, то он все равно поедет независимо от обстоятельств. Если была Грузия — значит отправится в какое-то другое место», —полагает Осауленко.

Экономика Грузии ощутит сильный удар: пострадает отельный бизнес, объекты питания и развлекательная инфраструктура. Ежегодно Грузию посещает около двух миллионов россиян, рассказал Осауленко. В среднем они тратят на тур по 500 евро. Так, убыток должен составить около 10 миллионов евро за этот год.

Российским туристам, чей отпуск в Грузии отменился, эксперт предложил путешествия в альтернативные страны на Кавказе: Азербайджан, Армению. Кроме того, горы и солнце можно найти на юге Европы, Ближнем Востоке, в западной Азии и северной Африке.

«Альтернативы есть, и все они всегда сопоставимы и по цене, и по виду услуг. Вариативность достаточно большая», — заключил собеседник агентства.

Протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП. По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси причастная и местная оппозиция, и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». По имеющимся данным, администрация Соединенных Штатов Америки имеет отношение к грузинским протестам. Об этом говорят и данные очевидцев: они уверены, что хаос в стране инспирировал Вашингтон. В социальных сетях американцы и жители Евросоюза подстрекают грузинских оппозиционеров к бунту. Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также спонсором грузинских протестов может быть американский фонд «Свободная Россия».