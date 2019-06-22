Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в День памяти и скорби, который отмечают 22 июня, возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище. Об этом сообщают «Невские новости».
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Теперь в эту дату по всей стране приспускаю государственные флаги, а на телевидении, радио и в культурных учреждениях отменяют развлекательные передачи и события.
Ранее министерство иностранных дел рассказало о трагических событиях, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
???? 22 июня в России отмечается #ДеньПамятиИСкорби. 78 лет назад нацистская #Германия и её сателлиты без объявления войны напали на #СССР. Агрессоры обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения #ВОВ #ВМВ #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто ????https://t.co/YANC7WylJk pic.twitter.com/h01D7Duw0Q— МИД России ???????? (@MID_RF) 22 июня 2019 г.