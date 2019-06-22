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12:05   22 Июня 2019
Россия

Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины

Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в День памяти и скорби, который отмечают 22 июня, возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище. Об этом сообщают «Невские новости».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Теперь в эту дату по всей стране приспускаю государственные флаги, а на телевидении, радио и в культурных учреждениях отменяют развлекательные передачи и события.

Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины

Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины

Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Матери-Родины

Ранее министерство иностранных дел рассказало о трагических событиях, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #деньпамятиискорби #пискаревскоекладбище

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