Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Российский авианосец Су-24 на малой высоте приблизился к авианосцу Juan Carlos I, «испугав» флагман испанской армады, которая находится в Балтийском море на учениях НАТО.

Об инциденте, наделавшем шуму в испанских СМИ и социальных сетях, сообщает в субботу и российский телеканал «Царьград».

«Истребитель был обнаружен радарами, хотя никакие меры не применялись, потому что выполняемые маневры не считались опасными. Однако, считается, что это еще один вызов армии Владимира Путина», - приводится сообщение испанского телеканала Antena 3.

При этом пользователи испанских соцсетей задаются вопросом – что это было?

«Победа в дружбе русских ... или нет»?

Ganándonos la amistad de los rusos...o no Un Sujoi SU-24 Fencer hace una pasada al lado del buque de proyección estratégica (LHD) Juan Carlos I (L-61) de la Armada española en el Báltico durante el ejercicio BALTOPS-19 pic.twitter.com/JNkvFSZh7n — Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) 19 июня 2019 г.

Военные учения Североатлантического альянса Baltops-19 проходят в настоящее время в Балтийском море. Как сообщили ранее в российском Национальном центре управления обороной, Балтийский флот задействовал свои силы и средства для контроля за проходящими в Балтийском море учениями Объединенных военно-морских сил НАТО.