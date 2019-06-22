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 Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море
12:23   22 Июня 2019
Весь мир

Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Российский авианосец Су-24 на малой высоте приблизился к авианосцу Juan Carlos I,  «испугав» флагман испанской армады, которая находится в Балтийском море на учениях НАТО.

Об инциденте, наделавшем шуму в испанских СМИ и социальных сетях, сообщает в субботу и российский телеканал «Царьград».

«Истребитель был обнаружен радарами, хотя никакие меры не применялись, потому что выполняемые маневры не считались опасными. Однако, считается, что это еще один вызов армии Владимира Путина», - приводится сообщение испанского телеканала Antena 3.

При этом пользователи испанских соцсетей задаются вопросом – что это было?

«Победа в дружбе русских ... или нет»?

 

Военные учения Североатлантического альянса Baltops-19 проходят в настоящее время в Балтийском море. Как сообщили ранее в российском Национальном центре управления обороной,  Балтийский флот задействовал свои силы и средства для контроля за проходящими в Балтийском море учениями Объединенных военно-морских сил НАТО.

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Автор: Александр Люблинский
#су-24 #авианосец #испания #балтийскоеморе #учениянато

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