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11:39   22 Июня 2019
Весь мир

Афрэксимбанк сообщил о заключении контракта с Росконгрессом и РЭЦ

Афрэксимбанк сообщил о заключении контракта с Росконгрессом и РЭЦ

Африканский экспортно-импортный банк заключил с Росконгрессом и Российским экспортным центром соглашение о сотрудничестве в области налаживания коммуникации между деловыми кругами РФ и стран Африки.

Об этом Афрэксимбанк сообщает в субботу в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

При этом на сайте Росконгресса отмечается, что  подписи под соглашением о партнерстве поставили глава Афрэксимбанкм Бенедикт Орама, гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Там же отмечается, что подписанный договор поспособствует развитию взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества и налаживанию партнерских связей в сфере туризма и культуры, и в информационно-финансовой области.

 

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Автор: Александр Люблинский
#африка #росконгресс #рэц #афрэксимбанк

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