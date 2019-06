Афрэксимбанк сообщил о заключении контракта с Росконгрессом и РЭЦ

Африканский экспортно-импортный банк заключил с Росконгрессом и Российским экспортным центром соглашение о сотрудничестве в области налаживания коммуникации между деловыми кругами РФ и стран Африки.

Об этом Афрэксимбанк сообщает в субботу в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

При этом на сайте Росконгресса отмечается, что подписи под соглашением о партнерстве поставили глава Афрэксимбанкм Бенедикт Орама, гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Там же отмечается, что подписанный договор поспособствует развитию взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества и налаживанию партнерских связей в сфере туризма и культуры, и в информационно-финансовой области.

Afreximbank President Benedict Oramah signs MoU with Russian Export Center’s Andrey Slepnev and Alexander Stuglev of Roscongress at #AAM2019 to support activities to help bring Russian and African businesses together. #Afreximbank pic.twitter.com/agzyeV6a2y