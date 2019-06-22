Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Ракета-носитель «Ангара» переходит в завершающую стадию испытаний, заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского ПО «Полет».

«Это наша основная ракета, которую мы вводим в завершающий этап испытаний. Эти испытания пройдут в ближайшее время», — сообщил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса ракета «Ангара», как модульное средство выведения, работает как в легком классе «Ангара-1.2», так в классе тяжелом. После этого, заметил Рогозин, Роскосмос рассчитывает, что «в ПО «Полет» начнется серийное производство».