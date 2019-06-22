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11:09   22 Июня 2019
Россия

Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Ракета-носитель «Ангара» переходит в завершающую стадию испытаний, заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского ПО «Полет».

«Это наша основная ракета, которую мы вводим в завершающий этап испытаний. Эти испытания пройдут в ближайшее время»,  — сообщил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса ракета «Ангара», как модульное средство выведения, работает как в легком классе «Ангара-1.2», так в классе тяжелом.  После этого, заметил Рогозин, Роскосмос рассчитывает, что «в ПО «Полет» начнется серийное производство».

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Автор: Алла Ларионова
#рогозин #роскосмос #ангара

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