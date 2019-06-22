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11:10   22 Июня 2019
Россия

МИД напомнил о Дне памяти и скорби

МИД напомнил о Дне памяти и скорби

Министерство иностранных дел России напомнило о трагических событиях 22 июля 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Теперь эту дату в РФ отмечают как День памяти и скорби.

В тот день на территорию Союза вторглись 190 дивизий, свыше четырех тысяч танков, порядка четырех с половиной тысяч самолетов, до 200 кораблей и 47 тысяч орудий и минометов. В атаке участвовали минимум пять миллионов гитлеровцев и их союзников из разных стран Европы, что почти в два раза превышало численность советской армии.

«Неслучайно гитлеровская пропаганда изображала нашествие на СССР как всеевропейский «крестовый поход против большевизма». Истинной же целью этого «похода» был захват территорий Советского Союза, порабощение и геноцид народов, его населявших», — указано в публикации ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Враг откровенно лгал и манипулировал захваченными станами. Адольф Гитлер пытался представить нападение, как превентивный ответ на якобы подготовку Москвы вторгнуться на европейскую территорию.

МИД напомнил о Дне памяти и скорби

«Солдатам, которым предстояло принять участие в одной из самых бесчеловечных завоевательных войн в мировой истории, нацистский главарь внушал, что их задачей является «обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех», — отметили в МИД.

Этот день стал началом Великой Отечественной войны, которая длилась четыре года. Противостояние, принесшее только беды и страдания советскому народу, практически опустошили Белоруссию, Украину, Прибалтику и западные области РСФСР.

«За 1 418 дней войны погибли свыше 27 миллионов советских граждан. 18 миллионов из них — гражданское население: уничтоженные на оккупированных территориях, замученные в нацистских концлагерях, погибшие в результате артобстрелов и бомбардировок, умершие от голода и болезней…», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД напомнил о Дне памяти и скорби

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Автор: Анна Манц
#мид #вов #деньпамятиискорби

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