МИД напомнил о Дне памяти и скорби
Министерство иностранных дел России напомнило о трагических событиях 22 июля 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Теперь эту дату в РФ отмечают как День памяти и скорби.
???? 22 июня в России отмечается #ДеньПамятиИСкорби. 78 лет назад нацистская #Германия и её сателлиты без объявления войны напали на #СССР. Агрессоры обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения #ВОВ #ВМВ #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто ????https://t.co/YANC7WylJk pic.twitter.com/h01D7Duw0Q— МИД России ???????? (@MID_RF) 22 июня 2019 г.
В тот день на территорию Союза вторглись 190 дивизий, свыше четырех тысяч танков, порядка четырех с половиной тысяч самолетов, до 200 кораблей и 47 тысяч орудий и минометов. В атаке участвовали минимум пять миллионов гитлеровцев и их союзников из разных стран Европы, что почти в два раза превышало численность советской армии.
«Неслучайно гитлеровская пропаганда изображала нашествие на СССР как всеевропейский «крестовый поход против большевизма». Истинной же целью этого «похода» был захват территорий Советского Союза, порабощение и геноцид народов, его населявших», — указано в публикации ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Враг откровенно лгал и манипулировал захваченными станами. Адольф Гитлер пытался представить нападение, как превентивный ответ на якобы подготовку Москвы вторгнуться на европейскую территорию.
«Солдатам, которым предстояло принять участие в одной из самых бесчеловечных завоевательных войн в мировой истории, нацистский главарь внушал, что их задачей является «обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех», — отметили в МИД.
Этот день стал началом Великой Отечественной войны, которая длилась четыре года. Противостояние, принесшее только беды и страдания советскому народу, практически опустошили Белоруссию, Украину, Прибалтику и западные области РСФСР.
«За 1 418 дней войны погибли свыше 27 миллионов советских граждан. 18 миллионов из них — гражданское население: уничтоженные на оккупированных территориях, замученные в нацистских концлагерях, погибшие в результате артобстрелов и бомбардировок, умершие от голода и болезней…», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.