Хирург, летевший на собственную свадьбу, спас в самолете пассажира

Одному из пассажиров рейса Екатеринбург – Москва стало плохо во время полета, ему помог оказавшийся на борту хирург Всеволод Дунаев, летевший на собственную свадьбу вместе с невестой и друзьями.

О происшествии в субботу утром сообщает интернет-издание «Экспресс-газета», приводя слова врача

По словам Всеволода Дунаева, почти сразу после вылета из екатеринбургского аэропорта к нему подошел друг и сообщил, что одному из пассажиров нужна медицинская помощь. Подойдя к 55-летнему мужчине, Дунаев измерил ему пульс и давление, и по симптомам – одышке, холодному поту, жалобам на боль за грудиной – заподозрил инфаркт. Он дал мужчине лекарство и обратился к бортпроводникам с просьбой пересадить больного в бизнес-класс.

«Там места больше и кресла удобнее… но бортпроводники сказали, что у них якобы нет места. Это было очень некрасиво - бизнес-класс был пустой, всего два человека сидели…», - отметил хирург.

По его словам, самое важное в случае инфаркта миокарда – положить больного и обеспечить ему больше кислорода. Поэтому мужчину с симптомами инфаркта в итоге перевели на задний ряд эконом-класса, где у него была возможность прилечь.

«Я расстегнул ему воротник, положил, мы надели на него кислородную маску. Потом я еще несколько раз измерял давление, дежурил рядом до конца полета», - добавил Дунаев.

Как отмечает издание Всеволод Дунаев направлялся из Екатеринбурга на остров Крит, где у него запланирована свадебная церемония, с пересадкой в Москве.