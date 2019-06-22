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10:46   22 Июня 2019
Россия

Власти одобрили доклад о результатах развития сельского хозяйства в 2018 году

Власти одобрили доклад о результатах развития сельского хозяйства в 2018 году

Российское правительство одобрило национальный доклад о реализации и результатах государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров 22 июня.

«Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что оба доклада рассмотрели на заседании в четверг, 20 июня. Проект отчетных документов предоставило министерство сельского хозяйства.

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Автор: Анна Манц
#правительство #сельскоехозяйство

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