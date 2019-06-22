Власти одобрили доклад о результатах развития сельского хозяйства в 2018 году

Российское правительство одобрило национальный доклад о реализации и результатах государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров 22 июня.

«Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что оба доклада рассмотрели на заседании в четверг, 20 июня. Проект отчетных документов предоставило министерство сельского хозяйства.