ГД рассмотрит запрет на членство в НКО подозреваемым в терроризме 

Российское правительство одобрило законопроект, который запрещает подозреваемым в террористической деятельности участвовать в некоммерческих организациях. Соответствующее решение опубликовали на сайте Кабинета министров 22 июня.

Документ вносит правки в федеральные законы «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно им, лицу, в отношении которого межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма решила заморозить денежные счета или другое имущество, запрещается выступать учредителем, участником или членом НКО.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в публикации.

Отмечается, что проект закона рассмотрели и одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности еще 27 мая.