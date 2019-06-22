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10:22   22 Июня 2019
Россия

ГД рассмотрит запрет на членство в НКО подозреваемым в терроризме 

ГД рассмотрит запрет на членство в НКО подозреваемым в терроризме 

Российское правительство одобрило законопроект, который запрещает подозреваемым в террористической деятельности участвовать в некоммерческих организациях. Соответствующее решение опубликовали на сайте Кабинета министров 22 июня.

Документ вносит правки в федеральные законы «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно им, лицу, в отношении которого межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма решила заморозить денежные счета или другое имущество, запрещается выступать учредителем, участником или членом НКО.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в публикации.

Отмечается, что проект закона рассмотрели и одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности еще 27 мая.

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Автор: Анна Манц
#госдума #терроризм #законопроект #подозреваемый #правительство #нко

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