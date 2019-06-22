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10:36   22 Июня 2019
Весь мир

Три человека погибли в центре Парижа в результате пожара

Три человека погибли в центре Парижа в результате пожара

Сильный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в центре французской столицы в субботу утром.

Как сообщает местное издание Parisien, в результате пожара погибли три человека, и не менее 28 жителей дома пострадали, один из них получил тяжелые травмы.

По информации пожарных, возгорание возникло в небольшом жилом доме 197-1980 годов постройки в XI округе Парижа. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

К настоящему моменту, как отмечается, пожар локализован, но не потушен окончательно. На месте инцидента продолжают работать бригады спасателей, пожарных и полиция.

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Автор: Александр Люблинский
#франция #пожар #жертвы #пострадавшие #париж

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