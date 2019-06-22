Режим ЧП на Шри-Ланке продлили еще на месяц

Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке, который ввели после серии терактов, продлили еще на месяц. Об этом сообщило интернет-издание Ada Derana 22 июня.

Канцелярия президента островного государства Майтрипалы Сирисены распространила подписанный им документ. Он вступил в силу в субботу.

Впервые режим ЧП ввели 22 апреля. Это было необходимо, чтобы наделить правоохранительные органы и вооруженные силы необходимыми для общественной безопасности полномочиями.

21 апреля на острове прошла серия терактов, она стала самой масштабной в истории республики. Восемь взрывов прогремело в городах Баттикалоа, Коломбо и Негомбо, в частности в гостиницах и церквях во время пасхальных служб. Инициаторами выступили смертники с гражданством Шри-Ланки. Позже полиция сообщила, что террористов было девять, среди них одна женщина. «Исламское государство»* взяло ответственность на себя. Министерство здравоохранения государство указывало на 250-260 погибших, среди которых 42 иностранца.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.