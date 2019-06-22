Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

 Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах

Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах
Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

 Русские туристы покидают Грузию, а больше туда никто и не ездит

Русские туристы покидают Грузию, а больше туда никто и не ездит
Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным британским премьером

Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным британским премьером

 Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

 Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах

Оппозиция заранее ищет оправдания провалу на выборах
Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

Грузия может заплатить 10 миллионов евро за выходку оппозиции

 Русские туристы покидают Грузию, а больше туда никто и не ездит

Русские туристы покидают Грузию, а больше туда никто и не ездит
Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным британским премьером

Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным британским премьером

 Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море

Испанский авианосец «испугался» российского Су-24 в Балтийском море
10:11   22 Июня 2019
Весь мир

Режим ЧП на Шри-Ланке продлили еще на месяц

Режим ЧП на Шри-Ланке продлили еще на месяц

Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке, который ввели после серии терактов, продлили еще на месяц. Об этом сообщило интернет-издание Ada Derana 22 июня.

Канцелярия президента островного государства Майтрипалы Сирисены распространила подписанный им документ. Он вступил в силу в субботу.

Впервые режим ЧП ввели 22 апреля. Это было необходимо, чтобы наделить правоохранительные органы и вооруженные силы необходимыми для общественной безопасности полномочиями.

Режим ЧП на Шри-Ланке продлили еще на месяц

21 апреля на острове прошла серия терактов, она стала самой масштабной в истории республики. Восемь взрывов прогремело в городах Баттикалоа, Коломбо и Негомбо, в частности в гостиницах и церквях во время пасхальных служб. Инициаторами выступили смертники с гражданством Шри-Ланки. Позже полиция сообщила, что террористов было девять, среди них одна женщина. «Исламское государство»* взяло ответственность на себя. Министерство здравоохранения государство указывало на 250-260 погибших, среди которых 42 иностранца. 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#чп #шри-ланка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...