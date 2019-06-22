Грозы пройдут на северо-западе Москвы

Погода в столице обещает быть жаркой, с кратковременными дождями и локальными грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости 22 июня.

«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого выходит в Архангельскую область», — объяснил он.

На небе будет мало облаков не только в Москве, но и в области. Грозы возможны во второй половине дня. Собеседник уточнил, что «наиболее сильные метеоявления» должны пройти на севере и западе столицы.

Температура в Москве ожидается до 32 градусов по Цельсию, а в Подмосковье — до 33. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду, а при грозах он будет порывистым. Что касается давления, то оно будет около нормы — 748 миллиметров ртутного столба.