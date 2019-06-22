Ростуризм уточняет число российских путешественников в Грузии

Свыше полутора тысяч россиян находятся в Грузии по линии туристических операторов, указали на сайте Ростуризма 22 июня. Точное количество самостоятельных путешественников еще уточняется, однако можно предположить, что их вдвое больше.

Если же человек приобрел авиабилеты, туры или экскурсии в Грузии, то он имеет право вернуть денежные средства.

«Граждане… имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)», — указано в сообщении.

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 21 июня, указом запретил авиакомпаниям перевозить людей из России в Грузию с 8 июля, а туроператорам рекомендовал отказаться от продажи путевой по направлению. Правительство должно обеспечить возвращение граждан на Родину.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который отмечал, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20, а 100 процентов оккупированных территорий».

К тому же, на территории страны работает фонд «Свободная Россия», который в РФ признан нежелательным. США как раз занимаются его финансированием и работой. Вместе с тем, за протестными акциями может стоять американское Агентство по международному развитию. Стоит отметить, что Штатам выгодно рассоривать Россию и ее соседей.

Жители Америки и Европейского союза активно поддерживают «противостояние» грузин с россиянами в социальных сетях. Это не только подталкивает население Грузии к беспорядкам, но и создает необходимый Западу информационный фон.