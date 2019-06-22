«Аэрофлот» сообщил о прекращении авиасообщения с Грузией
«Аэрофлот» полностью замораживает рейсы в Грузию с 8 июля, соответствующая информация опубликована в субботу на сайте авиаперевозчика.
«ПАО «Аэрофлот» с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию», — говорится в соообщении.
Уточняется, что пассажиры, купившие билеты в Россию на 8 июля и позднее, могут без каких-либо доплат выбрать более ранний рейс либо «вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке».
Люди, которые оформили билеты в Грузию на данный период, могут вернуть деньги полностью по месту его приобретения.
Также авиакомпания предлагает в качестве альтернативы выбрать пунктом отбытия или назначения Ереван или Владикавказ.
«В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», — написано на сайте «Аэрофлота».