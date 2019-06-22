«Аэрофлот» сообщил о прекращении авиасообщения с Грузией

«Аэрофлот» полностью замораживает рейсы в Грузию с 8 июля, соответствующая информация опубликована в субботу на сайте авиаперевозчика.

«ПАО «Аэрофлот» с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию», — говорится в соообщении.

Уточняется, что пассажиры, купившие билеты в Россию на 8 июля и позднее, могут без каких-либо доплат выбрать более ранний рейс либо «вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке».

Люди, которые оформили билеты в Грузию на данный период, могут вернуть деньги полностью по месту его приобретения.

Также авиакомпания предлагает в качестве альтернативы выбрать пунктом отбытия или назначения Ереван или Владикавказ.