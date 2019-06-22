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8:06   22 Июня 2019
Весь мир

Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

Вооруженный конфликт между РФ и НАТО маловероятен, и тем не менее он возможен, сообщается в докладе Оборонного колледжа альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

В документе уточняется, что в Прибалтике надо разместить еще больше американских военных, так как, считает автор доклада, прибалтийские республики могут послужить для России «способом для разрушения архитектуры безопасности Европы». Такое намерение якобы демонстрирует Москва на протяжении последнего десятилетия.

«Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности про расширению передового присутствия», — гласит документ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #война

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