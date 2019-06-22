Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

Вооруженный конфликт между РФ и НАТО маловероятен, и тем не менее он возможен, сообщается в докладе Оборонного колледжа альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

В документе уточняется, что в Прибалтике надо разместить еще больше американских военных, так как, считает автор доклада, прибалтийские республики могут послужить для России «способом для разрушения архитектуры безопасности Европы». Такое намерение якобы демонстрирует Москва на протяжении последнего десятилетия.