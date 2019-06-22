Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грозы пройдут на северо-западе Москвы

Грозы пройдут на северо-западе Москвы

 Ростуризм уточняет число российских путешественников в Грузии

Ростуризм уточняет число российских путешественников в Грузии
Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

 Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме
Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

 Вашингтон не вводил новые санкции против Ирана, о которых Трамп написал в Twitter

Вашингтон не вводил новые санкции против Ирана, о которых Трамп написал в Twitter
Грозы пройдут на северо-западе Москвы

Грозы пройдут на северо-западе Москвы

 Ростуризм уточняет число российских путешественников в Грузии

Ростуризм уточняет число российских путешественников в Грузии
Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

 Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме
Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

Военный конфликт НАТО с Россией маловероятен, считают в альянсе

 Вашингтон не вводил новые санкции против Ирана, о которых Трамп написал в Twitter

Вашингтон не вводил новые санкции против Ирана, о которых Трамп написал в Twitter
6:49   22 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

Бывший украинский дипломат Олег Волошин сказал в эфире телеканала NewsOne, что воссоединение Крыма с РФ было лишь вопросом времени.

Экс-дипломат считает, что если бы после распада СССР президентом России стал не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то полуостров сразу стал бы российским.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически сто процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», – заявил Волошин.

Он напомнил, что Украина не сто лет была суверенной, а вместе с Россией «вышла из одной империи», и Киеву не стоит разрушать отношения с Москвой. Также он подчеркнул ментальную и культурную близость с РФ.

«Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве. Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений», — сказал Волошин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...