Бывший украинский дипломат заявил, что воссоединение Крыма с РФ было вопросом времени

Бывший украинский дипломат Олег Волошин сказал в эфире телеканала NewsOne, что воссоединение Крыма с РФ было лишь вопросом времени.

Экс-дипломат считает, что если бы после распада СССР президентом России стал не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то полуостров сразу стал бы российским.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически сто процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», – заявил Волошин.

Он напомнил, что Украина не сто лет была суверенной, а вместе с Россией «вышла из одной империи», и Киеву не стоит разрушать отношения с Москвой. Также он подчеркнул ментальную и культурную близость с РФ.