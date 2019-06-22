Вашингтон не вводил новые санкции против Ирана, о которых Трамп написал в Twitter

Белый дом не вводил 20 июня новые санкции против Ирана в ответ на сбитый американский дрон, о которых президент Дональд Трамп заявил в Twitter, пишет в пятницу газета The Washington Post.

Ранее глава государства написал, что в четверг вечером Вашингтон ввел новые антииранские санкции, не уточнив при этом, какие именно.

«Я не спешу. Наши вооруженные силы перестроены <…> и готовы действовать, они совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции «кусаются», и прошлым вечером к ним добавились новые», — заявил Трамп.

Для подтверждения отсутствия новых санкций против Тегерана The Washington Post цитирует речь министра финансов США Стивена Мнучина, в которой говорится, что «новые меры в отношении Ирана могут быть рассмотрены в случае, если страна не будет прикладывать усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». При этом введение ограничительных мер в случае эскалации напряженности между США и Ираном не предусматривается.

В администрации президента США не стали комментировать изданию данный инцидент.