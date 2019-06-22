Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал главу Вологодской области Олега Кувшинникова и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина рассмотреть инициативу смены места строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища.

В соответствующих обращениях депутат просит проработать варианты снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и учесть мнение местного населения.

«В последнее время строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области приобрело широкий общественный резонанс. Жители целого ряда регионов обеспокоены угрозой загрязнения бассейна реки Волги: строительство целлюлозного завода окажет крайне отрицательное влияние на экологию водного бассейна», — говорится в письме Свищева губернатору Вологодской области.

Он напоминает, что экологическая обстановка в бассейне Волги критическая. Эта зона является экологически неблагополучной из-за серьезного антропогенного воздействия — здесь сконцентрировано почти 50 % промышленного производства РФ.