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Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

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4:38   22 Июня 2019
Россия

Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал главу Вологодской области Олега Кувшинникова и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина рассмотреть инициативу смены места строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища.

В соответствующих обращениях депутат просит проработать варианты снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и учесть мнение местного населения.

«В последнее время строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области приобрело широкий общественный резонанс. Жители целого ряда регионов обеспокоены угрозой загрязнения бассейна реки Волги: строительство целлюлозного завода окажет крайне отрицательное влияние на экологию водного бассейна», — говорится в письме Свищева губернатору Вологодской области.

Он напоминает, что экологическая обстановка в бассейне Волги критическая. Эта зона является экологически неблагополучной из-за серьезного антропогенного воздействия — здесь сконцентрировано почти 50 % промышленного производства РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#госдума #экология #волга #вологодская область #цбк #рыбинское водохранилище

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