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США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

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4:09   22 Июня 2019
Весь мир

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

Американские военные готовятся к эвакуации из Ирака сотрудников корпорации Lockheed Martin и военной охранной компании Sallyport Globalпо причине угрозы их безопасности, передает в ночь на субботу агентство Reuters, ссылаясь на иракские военные источники.

По информации источников агентства, военный самолет вывезет из страны примерно половину из 800 сотрудников американских компаний, этот процесс «неминуем» и будет проходить в два этапа. Эвакуация может начаться в любой момент и продлится порядка 10 дней.

«Американцы сообщили нам, что сохранят ограниченное число сотрудников, которые непосредственно задействованы в техническом обслуживании иракских военных самолетов F-16», — пишет Reuters со слов источника.

К настоящему времени власти США никак не прокомментировали это сообщение.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #ирак #эвакуация

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