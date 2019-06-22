Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании
Американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу, что обвинения в изнасиловании в его адрес от лица журналистки Джин Кэрролл — неправда. Заявление президента распространила пресс-служба Белого дома.
Ранее New York Magazine напечатал отрывок из ее новой книги, в котором говорится, что в конце 1995 или начале 1996 года Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.
«Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы», — сообщается в заявлении Трампа.
Он добавил, что «ложные обвинения умаляют серьезность» таких преступлений, произошедших в действительности.
«Если у кого-то есть информация о том, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или с New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — заключил глава США.