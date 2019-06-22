Трамп заявил, что не хочет воевать с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что не намерен воевать с Ираном, так как это приведет к невиданным доселе разрушениям.

«Я не стремлюсь к войне, и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал, — сказал Трамп. — Я не стремлюсь к этому».

Также президент отметил, что Вашингон не ставит никаких условий для начала переговоров с Тегераном.

«Им нельзя обладать ядерным оружием, — сказал Трамп. — Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики».

Так он намекнул на американские экономические санкции.

Ранее вышел фрагмент интервью Трампа каналу NBC, в котором он заявил, что отменил атаку на Иран незадолго до того, как военные самолеты США должны были взлететь. Он объяснил свое решение тем, что его уведомили о вероятных жертвах среди иранцев численностью 150 человек в результате авиаудара.