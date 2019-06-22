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Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

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США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

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 Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании

Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании
2:52   22 Июня 2019
Весь мир

Трамп заявил, что не хочет воевать с Ираном

Трамп заявил, что не хочет воевать с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что не намерен воевать с Ираном, так как это приведет к невиданным доселе разрушениям.

 

«Я не стремлюсь к войне, и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал, — сказал Трамп. — Я не стремлюсь к этому».

Также президент отметил, что Вашингон не ставит никаких условий для начала переговоров с Тегераном.

«Им нельзя обладать ядерным оружием, — сказал Трамп. — Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики».

Так он намекнул на американские экономические санкции.

Ранее вышел фрагмент интервью Трампа каналу NBC, в котором он заявил, что отменил атаку на Иран незадолго до того, как военные самолеты США должны были взлететь. Он объяснил свое решение тем, что его уведомили о вероятных жертвах среди иранцев численностью 150 человек в результате авиаудара.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #трамп #война

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