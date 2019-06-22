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Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

 Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

 Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании

Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании
2:09   22 Июня 2019
Весь мир

Помпео пригрозил Ирану «дополнительными мерами»

Помпео пригрозил Ирану «дополнительными мерами»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что если Иран не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), то ему грозят «дополнительные меры».

Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении госсекретаря.

«Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма, потребовав усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями», — уточняется в документе.

Также, по словам Помпео, FATF вновь выразило озабоченность рисками спонсирования терроризма и угрозой для международной финансовой системы, исходящими от Ирана.

Госсекретарь США заявил, что Корпус стражей исламской революции замешан в «крупномасштабных незаконных финансовых схемах», в частности, поддержке ливанского движения «Хезболлах» и палестинского движения ХАМАС, к которым в США относятся как к террористическим.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #помпео

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