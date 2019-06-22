Помпео пригрозил Ирану «дополнительными мерами»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что если Иран не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), то ему грозят «дополнительные меры».

Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении госсекретаря.

«Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма, потребовав усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями», — уточняется в документе.

Также, по словам Помпео, FATF вновь выразило озабоченность рисками спонсирования терроризма и угрозой для международной финансовой системы, исходящими от Ирана.

Госсекретарь США заявил, что Корпус стражей исламской революции замешан в «крупномасштабных незаконных финансовых схемах», в частности, поддержке ливанского движения «Хезболлах» и палестинского движения ХАМАС, к которым в США относятся как к террористическим.