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Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

 Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

 Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании

Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании
1:54   22 Июня 2019
Весь мир

Канадский парламент ратифицирует новый торговый договор вслед за Конгрессом США

Канадский парламент ратифицирует новый торговый договор вслед за Конгрессом США

Парламент Канады ратифицирует новое торговое соглашение США, Мексики и Канады, The United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA), по завершении этой процедуры в американском Конгрессе, передает телеканал Global News.

Канадский парламент 21 июня вышел на каникулы, так и не ратифицировав договор, который должен заменить NAFTA. В настоящее время законопроект находится на согласовании в одном из комитетов Палаты общин, после чего он должен быть одобрен Сенатом Канады.

Парламент вернется из отпуска 16 сентября, но, как сообщает Global News, ради ратификации законопроекта депутаты согласны работать летом, при условии, что Конгресс США полностью одобрит документ.

Ранее, в среду мексиканский Конгресс ратифицировал новое торговое соглашение

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Автор: Мария Милкевич
#сша #канада #мексика #торговое соглашение

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