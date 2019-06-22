Канадский парламент ратифицирует новый торговый договор вслед за Конгрессом США

Парламент Канады ратифицирует новое торговое соглашение США, Мексики и Канады, The United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA), по завершении этой процедуры в американском Конгрессе, передает телеканал Global News.

Канадский парламент 21 июня вышел на каникулы, так и не ратифицировав договор, который должен заменить NAFTA. В настоящее время законопроект находится на согласовании в одном из комитетов Палаты общин, после чего он должен быть одобрен Сенатом Канады.

Парламент вернется из отпуска 16 сентября, но, как сообщает Global News, ради ратификации законопроекта депутаты согласны работать летом, при условии, что Конгресс США полностью одобрит документ.

Ранее, в среду мексиканский Конгресс ратифицировал новое торговое соглашение