Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске

Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.

В параде участвовала делегация из РФ во главе с семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по самбо Артемом Осипенко. Гостями мероприятия были лидер Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Открытие Игр сопровождалось праздничным концертом с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Вторые в истории Европейские игры продлятся до 30 июня, за медали будут бороться более 4 тысяч спортсменов из 50 государств. Российская сборная стала самой многочисленной — 225 человек.