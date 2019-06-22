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Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

Депутат Госдумы призвал вологодские власти найти другое место для строительства ЦБК

 Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

 Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании

Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании
1:25   22 Июня 2019
Весь мир

Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске

Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске

Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.

В параде участвовала делегация из РФ во главе с семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по самбо Артемом Осипенко. Гостями мероприятия были лидер Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Открытие Игр сопровождалось праздничным концертом с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Вторые в истории Европейские игры продлятся до 30 июня, за медали будут бороться более 4 тысяч спортсменов из 50 государств. Российская сборная стала самой многочисленной — 225 человек.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #белоруссия #европейские игры

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