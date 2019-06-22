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Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
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0:48   22 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пропускной пункт Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией функционирует в обычном режиме, скопления машин не отмечается, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Напомним, согласно указу российского лидера Владимира Путина, подписанному в пятницу, российским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы из России в Грузию с 8 июля, турагентствам не рекомендуется продавать путевки. В правительстве создана оперативная рабочая группа по контролю взаимодействия между авиаперепозчиками и пассажирами, также ему поручено осуществить возвращение в Россию людей, временно пребывающих в Грузии.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #грузия #граница #северная осетия #пропускной пункт

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