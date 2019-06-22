Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, курирующего в том числе и туризм, Валерий Рязанский не думает, что на фоне последних событий в Грузии могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию отдыхающих там туристов.

«Я не думаю, что могут быть какие-то проблемы с возвращением российских туристов из Грузии, есть возможность автомобильного, железнодорожного сообщения с ближайшими регионами РФ, — сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что нужно быть осторожными, держаться подальше от мест проведения протестных акций, «отдыхать в пределах гостиниц, побережья, чтобы не подвергать себя риску».

На данный момент Рязанский не видит необходимости в эвакуации российских граждан из Грузии, но подчеркнул, что в случае необходимости это будет сделано.