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Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
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0:04   22 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, курирующего в том числе и туризм, Валерий Рязанский не думает, что на фоне последних событий в Грузии могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию отдыхающих там туристов.

 

 

«Я не думаю, что могут быть какие-то проблемы с возвращением российских туристов из Грузии, есть возможность автомобильного, железнодорожного сообщения с ближайшими регионами РФ, — сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что нужно быть осторожными, держаться подальше от мест проведения протестных акций, «отдыхать в пределах гостиниц, побережья, чтобы не подвергать себя риску».

На данный момент Рязанский не видит необходимости в эвакуации российских граждан из Грузии, но подчеркнул, что в случае необходимости это будет сделано.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #совфед #туристы #грузия

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