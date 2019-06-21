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 Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

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23:44   21 Июня 2019
Россия

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа при правительстве РФ будет координировать взаимодействие российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты в Грузию, с пассажирами, рассказал в пятницу прессе представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что авиаперевозчики получили указания открыть горячие линии на фоне обстановки с авиарейсами в Грузию.

Представитель вице-премьера добавил, что ситуацию с пассажирами, которые собирались вылетать после 8 июля, Минтранс и Ростуризм должны проработать в течение завтрашнего дня.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #грузия #авиарейсы #правительство рф

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