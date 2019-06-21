Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа при правительстве РФ будет координировать взаимодействие российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты в Грузию, с пассажирами, рассказал в пятницу прессе представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что авиаперевозчики получили указания открыть горячие линии на фоне обстановки с авиарейсами в Грузию.

Представитель вице-премьера добавил, что ситуацию с пассажирами, которые собирались вылетать после 8 июля, Минтранс и Ростуризм должны проработать в течение завтрашнего дня.